КРЭТ пообещал оснастить российские истребители сжигающим ракеты лазером

Российские истребители шестого поколения будут оснащены лазерной защитой, которая сможет сжигать головки самонаведения ракет противника. Об этом в интервью ТАСС заявил советник первого заместителя гендиректора «Радиоэлектронных технологий» (КРЭТ) Владимир Михеев.

«У нас уже есть лазерные системы защиты на самолетах и вертолетах, а сейчас мы говорим о работах в области силовых лазеров, которые будут физически разрушать головки самонаведения атакующих ракет», — заявил Михеев. По его словам, такие системы смогут «выжигать «глаза» ракетам». Он отметил, что такие системы будут ставиться в том числе и на истребители шестого поколения.

Россия еще не начала серийные поставки истребителя пятого поколения Т-50 ПАК ФА. 20 июля он только завершил первый этап государственных испытаний.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что на базе транспортного Ил-76 в России строят самолет, который будет оснащен лазерным оружием.



