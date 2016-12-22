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Создатели «Игры престолов» снимут сериал о катастрофе в Чернобыле
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Создатели «Игры престолов» снимут сериал о катастрофе в Чернобыле
Общество, 09:21
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Создатели «Игры престолов» снимут сериал о катастрофе в Чернобыле

Создатель сериала «Игра престолов» телеканал HBO заявил о планах снять мини-сериал про аварию на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает Variety.

По данным издания, съемки пятисерийной картины начнутся в 2018 году в Литве. Проект будет создан совместными усилиями каналов HBO и Sky Television.

Главную роль в сериале сыграет актер Джаред Харрис, известный по сериалам «Безумцы» и «Грань», а также фильму «Шерлок Холмс: игра теней». Актер сыграет роль ученого, который по заданию Кремля занимается расследованием причин аварии на АЭС.

Сценарий к сериалу написал Крэйг Мазин, известный по соавторству к сценариям «Очень страшного кино-3, 4». Режиссером картины станет Йохан Ренк, который руководил съемками сериала «Во все тяжкие».

«С того момента, как Крейг Мазин рассказывал нам историю, мы были убеждены, что эту слишком реалистичную историю об ужасах и искуплении необходимо рассказать. Это привлечет и разъярит зрителей по всему миру», — заявил изданию президент HBO Miniseries и Cinemax Programming Кари Антолис.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Тогда на станции взорвался четвертый энергоблок. На Украине общая площадь радиационного загрязнения составила 50 тыс. кв. км. От радиоактивного загрязнения также пострадали 19 российских регионов с территорией около 60 тыс. кв. км.
Теги: сериалы , Чернобыльская АЭС , «Игра престолов» , HBO
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