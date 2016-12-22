МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве

Утром в четверг, 27 июля, в Москве ожидается ухудшение погоды. Об это сообщили в Главном столичном управлении МЧС, передает «Интерфакс».

По данным спасателей, Росгидромет предупредил о дожде, грозе и граде. Синоптики сообщили, что порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

В МЧС предупредили, что в случае ухудшения погоды возможны повреждения линий электропередач и кровель домов, а также падение деревьев, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. В ведомстве отметили, что из-за последствий непогоды возможны пробки на дорогах.

Столичное Метеобюро назвало 26 июня самым теплым днем с начала года в Москве. В этот день температура воздуха на главной столичной метеостанции на ВДНХ достигла плюс 26,8 градусов. До этого самым жарки днем было 30 июня, когда воздух прогрелся до плюс 26,7 градусов.