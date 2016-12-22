Легкомоторный самолет упал на шоссе в штате Юта

В американском штате Юта небольшой легкомоторный самолет рухнул на шоссе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, самолет поднялся в воздух с муниципального аэропорта и разбился недалеко от него. Как сообщили агентству в Департаменте общественной безопасности штата, в результате случившегося погибли четыре человека.

В данный момент устанавливаются причины произошедшего.

В штате Нью-Йорк 20 июля легкомоторный самолет Cessna 206 совершил аварийную посадку на автомагистраль. Как сообщал телеканал ABC News, самолет вылетел из аэропорта Брукхейвен и направлялся в штат Нью-Джерси. Во время полета возникла техническая неисправность, и пилот решил посадить самолет. На борту воздушного судна находился только пилот. В результате случившегося он не пострадал.