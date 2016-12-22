Путин ратифицировал конвенцию СЕ о борьбе с финансированием терроризма

Президент России Владимир Путин ратифицировал конвенцию Совета Европы о выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект был внесен на ратификацию Владимиром Путиным и зарегистрирован в базе данных Госдумы 26 июня.

Конвенция была ратифицирована Госдумой 14 июля. В пояснительной записке к законопроекту сообщалось, что принятие конвенции потребует внесения изменений в КоАП, которые касаются установления ответственности лиц, связанных с финансированием терроризма и отмыванием денег. Также отмечалось, что ратификация документа позволит усилить международное сотрудничество и «станет еще одним подтверждением стремления Российской Федерации вести борьбу с указанными преступлениями».

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма была принята в мае 2005 года в Варшаве. Россия подписала документ в январе 2009 года в Страсбурге.