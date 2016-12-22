Путин подписал закон об Объединенной группировке войск Армении и России

Президент Владимир Путин подписал закон об объединении российских и армянских войск. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Совет Федерации 19 июля ратифицировал соглашение об Объединенной группировке войск вооруженных сил России и Армении. Согласно пояснительной записке, цель создания группировки — обеспечение военной безопасности в Кавказском регионе. Ответственными за реализацию соглашения являются министерства обороны России и Армении.

В частности, Объединенная группировка войск должна будет прикрывать сухопутную часть границы России и Армении и защищать рубежи в воздушном пространстве. В том числе страны договорились о создании совместной системы противовоздушной обороны (ПВО).

Соглашение заключается на срок до пяти лет и автоматически продлевается на последующие «пятилетние периоды», если ни одна из сторон за полгода до окончания договора не направит соответствующее заявление, уточнили в Совфеде.

Владимир Путин одобрил соглашение с Арменией об Объединенной группировке военных сил в ноябре 2016 года.