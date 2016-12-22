Reuters назвал имя подозреваемого в отмывании $4 млрд россиянина

Россиянина, задержанного в Греции по подозрению в отмывании $4 млрд через операции с биткоинами, зовут Александр Винник. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в греческой полиции.

Как стало известно ранее, задержанному 38 лет. Другой информации о россиянине пока нет.

По информации на сайте греческой полиции, россиянин был задержан 25 июля в городе Салоники по запросу США. По сведениям правоохранителей, с 2011 года он руководит преступной группой, в которой выполняет функции «мозгового центра». Группа, по информации полиции, контролирует «один из крупнейших сайтов в области электронной преступности». Свои преступные доходы группа конвертирует в биткоины.