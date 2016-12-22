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В Минприроды ответили на расследование Transpаrency о конфликте интересов
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В Минприроды ответили на расследование Transpаrency о конфликте интересов
Политика, 16:17
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В Минприроды ответили на расследование Transpаrency о конфликте интересов

В Минприроды заявили, что в деятельности организации «Твоя природа», возглавляемой, по данным Transparency International, Татьяной и Ларисой Назаревскими — женой и тещей главы министерства Сергея Донского — нет конфликта интересов. Как пояснил РБК пресс-секретарь Минприроды Николай Гудков, организация занимается «некоммерческой деятельностью».

В расследовании Transparency International говорится, что организация «Твоя природа» является партнером Минприроды по нескольким проектам и «пользуется услугами и материальной поддержкой» со стороны госорганов и учреждений. Согласно данным Transparency, в числе учредителей «Твоей природы» — Татьяна и Лариса Назаревские, родственники Сергея Донского, что может стать причиной «конфликта интересов».

Один из проектов «Твоей природы» — экологический фестиваль «Древо жизни», председателем которого является Лариса Назаревская. Как сообщает Transparency, «Твоя природа» также стала «ключевым организатором и партнером многих мероприятий» в рамках государственного Года экологии в 2017 году. Кроме того, согласно расследованию, генеральным спонсором фестиваля является компания НОВАТЭК, зампредом правления которой работает Денис Храмов — бывший первый замминистра Сергея Донского.

«Подведомственные структуры Минприроды выполняют разрешительные и контрольно-надзорные функции в отношении ряда частных организаций, спонсирующих «Твою природу», прежде всего ПАО НОВАТЭК», — говорится в сообщении.

Как сообщил РБК пресс-секретарь Минприроды Николай Гудков, Татьяна Назаревская (Донская) работает педагогом в одной из музыкальных школ Москвы, таким образом, «основным источником ее дохода являются средства от профессиональной деятельности в сфере педагогики». По словам Гудкова, Татьяна Назаревская не занимается коммерческой деятельностью.

«Действительно, она входит в состав органов управления автономной некоммерческой организации «Твоя природа», основной целью которой является реализация образовательных проектов в сфере охраны окружающей среды. Конфликта интересов в связи с этой деятельностью не возникает, поскольку организация не занимается коммерческой деятельностью, не извлекает прибыли», — пояснил пресс-секретарь. Он уточнил, что годовой оборот организации «Твоя природа» не превышает 2 млн руб., а средства спонсорской поддержки расходуются в некоммерческих целях.

​РБК направил запрос в ПАО НОВАТЭК.

Центр развития детства и юношества «Твоя природа» был создан в марте 2015 года. По данным организаторов, цель центра — «поддержание у детей и молодежи познавательного и исследовательского интереса к планете», изучению и охране природы.

Теги: Минприроды , Transparency International , Сергей Донской
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