Финское МВД решило продать России самолеты для тушения лесных пожаров
Общество, 15:21
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Финское МВД решило продать России самолеты для тушения лесных пожаров
Финляндия отказалась от тушения лесных пожаров с помощью предназначенных для этого старых самолетов и намерена продать их России. Об этом сообщает газета Keskisuomalainen со ссылкой на старшего сотрудника МВД страны Ярко Хяюрюнена.
Для тушения лесных пожаров в стране будут использовать вертолеты.
Собеседник газеты отметил, что благодаря обширной сети лесных дорог в Финляндии можно тушить пожары «наземными силами». Обильное количество водоемов позволяет брать воду прямо на месте пожара.