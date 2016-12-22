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ФНС не смогла запустить сервис с данными о доходах и налогах компаний
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ФНС не смогла запустить сервис с данными о доходах и налогах компаний
Экономика, 17:38
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ФНС не смогла запустить сервис с данными о доходах и налогах компаний

Федеральная налоговая служба (ФНС) России с 25 июля 2017 года планировала начать размещение на своем сайте сведений о доходах и расходах компаний по данным бухгалтерской отчетности, их задолженностях и штрафах, суммах уплаченных налогов и налоговых правонарушениях. Для этого ФНС разработала сервис «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru). Эти данные о компаниях не составляют налоговую тайну, но фактически недоступны для общественности.

Но 25 июля сервис не работал, 26 июля (по состоянию на 17:00 мск) ресурс продолжал оставаться недоступным. Новых наборов открытых данных на сайте ФНС также пока не появилось. Пресс-служба ведомства 26 июля не ответила на запрос РБК о причинах, по которым сервис не был запущен в срок. Пресс-секретарь налоговой службы не ответил на звонки РБК.

Дата 25 июля 2017 года была указана в качестве срока первого размещения данных по доходам/расходам компаний, численности работников, суммам недоимок и задолженностей и т.д. в приказе ФНС от 29 декабря 2016 года.

Ранее, 21 июля, сайт «Прозрачный бизнес» был доступен по соответствующей ссылке. Тогда представитель ФНС пояснил РБК, что «до 25 [июля] сервис находится на техническом тестировании у регионов», проверяется уровень нагрузки, которую может выдержать сайт. Информация о компаниях, которая была доступна на 21 июля, неполная и «небоевая», говорил он. Во вторник, 25 июля, официальный представитель ФНС пояснил, что после наплыва посетителей сайт «Прозрачного бизнеса» завис и был закрыт.

Первыми на сайте ФНС должны быть опубликованы данные о налоговых правонарушениях и решения о привлечении компаний к ответственности, которые вступили в силу со 2 июня 2016 года по 30 июня 2017 года, следует из приказа ФНС. Также 25 июля на сайте должны были появиться сведения о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками, об участии в консолидированной группе налогоплательщиков, о среднесписочной численности работников организаций, доходах и расходах по данным бухгалтерской отчетности за 2016 год. Часть информации будет размещаться ежемесячно, данные о суммах доходов и расходов и об уплаченных организацией суммах налогов и сборов — ежегодно.

Еще один набор данных, согласно приказу ФНС, должен быть опубликован 25 февраля 2018 года, он будет содержать сведения об уплаченных суммах страховых взносов.

Публикация открытых данных о компаниях даст возможность участникам рынка оценить свои риски и проявить должную осмотрительность при заключении контрактов, отмечала ранее ФНС. Сведения о компаниях будут находиться в открытом доступе три года.

25 июля сообщалось, что ФНС временно приостановила прием деклараций по НДС за второй квартал 2017 года и другую отчетность в электронном виде из-за аварии на сервере.

Автор: Анна Могилевская.
При участии: Екатерина Копалкина.
Теги: налоги , ФНС , открытые данные
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