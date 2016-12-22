В Новой Москве более 30 рабочих госпитализировали с пищевым отравлением

Более 30 рабочих были госпитализированы с пищевым отравлением после ужина на строительной площадке в Новой Москве, говорится в сообщении на сайте главного управления СК России по Москве.

По данным следствия, вечером 25 июля рабочие ужинали на территории строительного объекта, расположенного в поселении Сосенское поселка Коммунарка. Ночью, почувствовав признаки отравления, они обратились за медицинской помощью. В настоящее время в больнице находятся 34 человека, их жизни ничего не угрожает.

При этом, по данным пресс-службы столичного управления Роспотребнадзора, число отравившихся составило 42 человека, все они строительные рабочие «Мостоотряда 114».

В ведомстве пояснили, что столовая, где питались строители, не соответствовала нормам — там отсутствовали канализация и централизованное водоснабжение. По данным ведомства, готовую еду для рабочих привозили из Северо-Восточного округа столицы.

После инцидента Следственный комитет начал проверку. Совместно с Роспотребнадзором сотрудники СК получили пробы пищи, по которым будут проведены необходимые экспертизы.

В Калининградской области 20 июля произошло массовое отравление. После ужина в столовой в комплексе «Майский» 56 человек пожаловались на плохое самочувствие, четырех из них госпитализировали. В региональном управлении Роспотребнадзора пояснили, что пункт питания работал незаконно. Ведомство не уведомляли о ее открытии, вследствие чего там не проводились проверки. По факту массового отравления 34 июля возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).