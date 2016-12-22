Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,20 59,68 EUR Нал. 70,11 69,51 USD Бирж. 59,86 -0,01 EUR Бирж. 69,68 -0,05 USD ЦБ. 59,91 +0,09 EUR ЦБ. 69,68 -0,02 EUR/USD 1,16 -0,00 ММВБ 1929,70 +0,31% РТС 1015,65 +0,55% Brent 50,57 -0,24% DJIA 21613,43 +0,47% Nasdaq 6412,17 +0,02% FTSE 7466,33 +0,42%
В Новой Москве более 30 рабочих госпитализировали с пищевым отравлением
Лента новостей
В ЕС согласовали связанные со скандалом вокруг турбин Siemens санкции 15:40, Политика В Чувашии три человека погибли при столкновении фуры с Peugeot 15:35, Общество Быстрые миллиарды: как бизнесмены богатели в считанные часы 15:34, Фотогалерея  ЦБ заявил о расширении черного списка банкиров до 6,6 тыс. человек 15:22, Экономика Финское МВД решило продать России самолеты для тушения лесных пожаров 15:21, Общество Москалькова назвала судебную систему в России совершеннее европейской 14:50, Политика Сейсмологи заявили о 6,1-балльном землетрясении в районе Окинавы 14:50, Общество Качиньский подал в суд на Валенсу за пост с обвинениями в гибели брата 14:49, Политика В Новой Москве более 30 рабочих госпитализировали с пищевым отравлением 14:45, Общество Еврокомиссия пригрозила лишить Польшу права голоса за увольнение судей 14:44, Политика ЕС пообещал отстоять свои интересы от санкций США против России 14:41, Бизнес На Украине арестованное судно России выставили на торги 14:33, Политика Украина полностью прекратила поставки электроэнергии в Донбасс 14:32, Общество Фигуранта «болотного дела» Ишевского освободили из ярославской колонии 14:29, Политика В Греции задержали россиянина за отмывание $4 млрд через биткоины 14:15, Общество Футболист казанского «Рубина» перейдет в итальянский клуб за €18 млн 14:14, Спорт «Адмирал Кузнецов» вышел на рейд в Кольском заливе 14:07, Политика ВМФ России получил еще 60 крылатых ракет «Калибр» 14:05, Общество Полиция задержала проплывшего 70 км по Неве петербуржца 13:58, Общество ГИБДД установила личность скрывшегося с места ДТП на Волоколамском шоссе 13:46, Общество Горсовет Славянска лишил Кобзона звания почетного гражданина города 13:41, Общество В Москве предложили назвать улицу в честь Федора Черенкова 13:34, Спорт Адвокат Учителя пожаловался Мутко на вывесивших баннеры против «Матильды» 13:33, Общество В России назвали самые популярные кроссоверы по итогам первого полугодия 13:32, Авто Московские небоскребы вошли в двадцатку самых дорогих в мире 13:30, Недвижимость Дело о ДТП с «пьяным» мальчиком передали в суд 13:28, Общество Метеорологи назвали 26 июля самым жарким днем в Москве с начала года 13:26, Общество Суд обязал СБУ завести уголовное дело против Порошенко 13:23, Политика
В Новой Москве более 30 рабочих госпитализировали с пищевым отравлением
Общество, 14:45
0
В Новой Москве более 30 рабочих госпитализировали с пищевым отравлением

Более 30 рабочих были госпитализированы с пищевым отравлением после ужина на строительной площадке в Новой Москве, говорится в сообщении на сайте главного управления СК России по Москве.

По данным следствия, вечером 25 июля рабочие ужинали на территории строительного объекта, расположенного в поселении Сосенское поселка Коммунарка. Ночью, почувствовав признаки отравления, они обратились за медицинской помощью. В настоящее время в больнице находятся 34 человека, их жизни ничего не угрожает.

При этом, по данным пресс-службы столичного управления Роспотребнадзора, число отравившихся составило 42 человека, все они строительные рабочие «Мостоотряда 114».

В ведомстве пояснили, что столовая, где питались строители, не соответствовала нормам — там отсутствовали канализация и централизованное водоснабжение. По данным ведомства, готовую еду для рабочих привозили из Северо-Восточного округа столицы.

После инцидента Следственный комитет начал проверку. Совместно с Роспотребнадзором сотрудники СК получили пробы пищи, по которым будут проведены необходимые экспертизы.

В Калининградской области 20 июля произошло массовое отравление. После ужина в столовой в комплексе «Майский» 56 человек пожаловались на плохое самочувствие, четырех из них госпитализировали. В региональном управлении Роспотребнадзора пояснили, что пункт питания работал незаконно. Ведомство не уведомляли о ее открытии, вследствие чего там не проводились проверки. По факту массового отравления 34 июля возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Теги: Новая Москва , массовое отравление , рабочие
Главное
Суд Лондона рассчитал сумму штрафа для Украины за дефолт перед Россией Экономика
Материалы по теме
СК возбудил дело после отравления 14 детей в оздоровительном лагере Общество
В санатории в Бердянске отравились 246 детей Общество
Количество отравившихся в лагере детей в Кабардино-Балкарии выросло до 14 Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку