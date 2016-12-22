«Адмирал Кузнецов» вышел на рейд в Кольском заливе

Тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» занял место в парадном строю кораблей Северного флота России на Североморском рейде Кольского залива, приуроченного ко Дню ВМФ, сообщает «Вечерний Мурманск».

Позиции на рейде также заняли ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Верхотурье», атомный подводный ракетный крейсер «Орел», большая дизель-электрическая подводная лодка «Калуга».

На своих позициях уже находятся большой десантный корабль «Кондопога», малый ракетный корабль «Рассвет», малые противолодочные корабли «Снежногорск» и «Брест», морской тральщик «Машинист», базовые тральщики, пограничный сторожевой корабль «Полярная звезда» погрануправления ФСБ России по Западному Арктическому району.

Репетиция парада кораблей и элементов предстоящих праздничных выступлений пройдет 26 июля.

После похода к берегам Сирии, проходившего с ноября 2016 года по январь 2017 года, крейсер «Адмирал Кузнецов» отремонтируют и модернизируют на Мурманском судоремонтном заводе №35. На нем заменят четыре котла энергетической установки, модернизируют радиолокационное и навигационное оборудование. Как сообщал ТАСС, на указанные работы планируется потратить 40 млрд руб. По данным газеты «Известия», ремонт и модернизация обойдутся в 65 млрд руб.

Начало ремонтных работ запланировано на сентябрь 2017 года и должно завершиться в четвертом квартале 2020 года.

По мнению вице-президента Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Игоря Пономарева, после ремонта крейсер прослужит еще 20 лет.

«Адмирал Кузнецов» вошел в состав ВМФ СССР в 1991 году, крейсер является единственным авианесущим кораблем российского флота.