Полиция задержала проплывшего 70 км по Неве петербуржца

В Петербурге возле Балтийского завода транспортная полиция задержала 35-летнего пловца Алексея Середкина и сопровождавших его пятерых человек. Об этом сообщает газета «Бумага».

По данным газеты, заплыв Середкина стартовал в 03:45 мск от крепости Орешек, находящейся на Ладожском озере и должен был завершиться рядом с Финским заливом. Длина маршрута составляет 74 км. Пловец пробыл в 15-градусной воде 14 часов.

Фото: со страницы Виталия Касьянова в «ВКонтакте»

Во время заплыва Середкина сопровождали две байдарки. В акватории Финского залива полиция заметила пловца и его сопровождение и попросила их выйти на берег, объяснив, что плавание на байдарках запрещено. Затем их доставили в отделение полиции Кировского района на улице Двинская, 3.

Видео: Пятый канал

Позднее Середкин сообщил газете, что он находился в отделении два часа, после этого его и команду отпустили. Как сообщили газете«Фонтанка» в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, Середкина задержали «из-за отсутствия необходимых согласований», которые требовались для нахождения в акватории морского порт.

В июне 2016 года Середкин предпринял попытку переплыть пролив Ла-Манш, но сошел с дистанции на пятом часу заплыва, проплыв 17 км. Длина маршрута от французского до английского берега составила 33 км.

https://www.instagram.com/p/BHK-cZcjB7a/?taken-by=la_manche_2016

По словам тренера пловца, Дмитрия Егорова, Середкину помешали сильные волны и низкая температура воды. Пловец готовился к заплыву на Ла-Манше полгода.