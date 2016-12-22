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Европейский суд отменил решение об исключении ХАМАС из списка террористов
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Европейский суд отменил решение об исключении ХАМАС из списка террористов
Политика, 12:10
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Европейский суд отменил решение об исключении ХАМАС из списка террористов

Европейский суд отменил решения Европейского суда общей юрисдикции, который постановил исключить палестинское движение ХАМАС из списка террористических организаций. Об этом сообщается на сайте судебного органа.

Как отмечается в сообщении, данное дело было направлено обратно в Европейский суд общей юрисдикции. Однако суд поддержал исключение из террористического списка движения «Тигров освобождения Тамил-Илама» (ТОТИ), которые боролись за создание независимого государства на территории Шри-Ланки.

Как говорится в сообщении, ХАМАС было внесено в список террористических организаций Советом Европы 27 декабря 2001 года. Счета лиц, организаций и групп, которые внесены в список, подлежат заморозке. Движение ТОТИ было признано террористическим и включено в черный список в 2006 году.

В 2014 году по решению Европейского суда общей юрисдикции ХАМАС и ТОТИ были исключены из списка террористических организаций. Тогда суд постановил, что ограничительные меры против данных организаций были введены на основании данных из интернета и прессы, а не решением компетентных органов.
Совет Европы обратился в Европейский суд, чтобы он пересмотрел решение суда низшей инстанции.

Как отмечается в сообщении Европейского суда, Совет может внести лиц или организации в террористический список в том случае, если существует угроза их участия в террористической деятельности. В своем обращении к суду Европейский совет призвал принимать решение по поводу ХАМАС и ТОТИ, основываясь на новых данных.

Суд постановил, что в 2014 году, исключая эти две организации из террористического списка, Европейский суд общей юрисдикции допустил «судебную ошибку». Постановлением Европейского суда суд общей юрисдикции должен пересмотреть дело по ХАМАС, основываясь на фактах, которые он не учел, когда принимал решение об исключении организации из списка террористических. Кроме того, суд заявил, что счета ХАМАС подлежат заморозке.

По делу о ТОТИ суд постановил, что Европейский суд общей юрисдикции вынес правильное решение об исключении движения из террористического списка. Как отмечает суд, Совет, внося ее в черный список, не предоставил аргументов, почему он решил отнести движение к террористическим, несмотря на то, что ТОТИ были побеждены в 2009 году. Таким образом Европейский суд постановил оставить в силе решение о разморозке счетов движения между 2011 и 2015 годами.

ХАМАС — палестинское исламистское движение и политическая партия, входит в правительство сектора Газа. Движение признано террористической организацией, Израилем, Канадой, США и Японией, а в Иордании и Египте — запрещено. В Австралии и Великобритании террористическим признают только боевое крыло ХАМАС, бригаду «Изз ад-Дин аль-Кассам».

Теги: Европейский суд , ХАМАС , Терроризм
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