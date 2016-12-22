Президент Украины Петр Порошенко счел важным решение конгресса США по антироссийским санкциям. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Важное решение конгресса США относительно санкций против России при мощной двухпартийной поддержке. Цена агрессии должна увеличиваться!» — написал Порошенко.

Ранее палата представителей конгресса США одобрила законопроект, регламентирующий ужесточение санкций против России, Ирана и КНДР. В частности, документ предусматривает ужесточение ограничений на передачу технологий США для разведки и добычи российской нефти на все проекты, в которых ведущие нефтяные компании владеют «существенной неконтролирующей долей» в 33%.

Также будут введены ограничения для физических и юридических лиц, которые совершают «существенные транзакции» с российскими спецслужбами, отвечающими за разведку и оборону (включая ФСБ). Кроме того, активы лиц, которые заключали сделки с попавшими под санкции людьми и организациями, могут быть заморожены.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия должна подготовить «болезненную» для США реакцию по новым антироссийским санкциям. Он отметил, что «монолитное» голосование в палате представителей по законопроекту санкций против России, Ирана и КНДР не предвещает «не только прорыва, но и нормализации» отношений между Россией и США. По мнению сенатора, дальнейшая «деградация» двусторонних отношений неизбежна.