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Снятый с рейса Delta россиянин рассказал о предложенных $100 компенсации
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Снятый с рейса Delta россиянин рассказал о предложенных $100 компенсации
Общество, 11:18
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Снятый с рейса Delta россиянин рассказал о предложенных $100 компенсации

Авиакомпания Delta Аir Lines предложила россиянину Андрею Ерёмину, которого сняли с рейса Сиэтл — Атланта, урегулировать вопрос в досудебном порядке. Об этом РБК сообщил сам россиянин.

«Когда я вернулся домой во Флориду, я связался с авиакомпанией. Мне предложили ваучер на $100, чтобы замять эту ситуацию, но я не согласился и намерен подать в суд на Delta за причинение морального ущерба», — сказал он.

В беседе с РБК Ерёмин рассказал свою версию произошедшего. «Я пришел на самолет, сел на свое место, у меня был билет. Я был в своей любимой куртке сборной России. Американец, который сидел со мной, был выпивши и назвал меня оккупантом Крыма и Украины. После этого подошла стюардесса и попросила меня выйти из самолета, сославшись на дополнительную проверку. Потом ко мне подошел полицейский и допросил меня, но он не нашел ничего плохого и сказал возвращаться, но потом меня просто не пустили обратно на борт. Объяснений от Delta у меня нет, кроме предложения замять вопрос, поэтому то, что меня не пустили на рейс, полное вранье», — заявил Андрей Ерёмин.

Как заявили в авиакомпании Delta Аir Lines, ее сотрудники не снимали с рейса россиянина, сообщило в среду, 26 июля, ТАСС. По версии авиаперевозчика, Ерёмин 24 июля «нарушил правила безопасности». В Delta Аir Lines рассказали, что пассажир опоздал и попытался попасть в самолет, несмотря на то, что выход на посадку уже был закрыт. От его действий сработала сигнализация.

В компании отметили, что мужчина пытался попасть на борт в то время, как рейс 1588 Сиэтл — Атланта готовился к взлету. Авиаперевозчик добавил, что с нарушителем провели беседу сотрудники правоохранительных органов, а потом ему перебронировали рейс, и он вылетел в Атланту позже.

В посольстве России в Вашингтоне заявили, что начали проверку по факту инцидента. В своем сообщении на странице в Facebook оно привело слова Ерёмина, который рассказал, что американская авиакомпания Delta Аir Lines поддержала американца, который назвал его «оккупантом Крыма».

Теги: США , Крым , авикомпания , Delta Аir Lines
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