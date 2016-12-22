Министр в Австралии ушел с поста после слов матери о гражданстве Италии

Министр природных ресурсов и по делам Северной Австралии Мэтт Канаван ушел в отставку из-за того, что узнал о возможном наличии у него гражданства Италии, сообщает Associated Press. Политик рассказал, что о своем двойном гражданстве он узнал от матери. Она решила сообщить ему об этом, после того как двое австралийских сенаторов покинули посты из-за наличия у них гражданства других стран.

Мать сообщила министру, что в 2006 году обратилась в итальянское консульство с просьбой предоставить ей гражданство Италии. Канаван заявил: «Судя по всему, она также подала заявление, чтобы и мне выдали итальянское гражданство». На тот момент ему было 25 лет и он никогда не посещал Италию.

Согласно Конституции Австралии, лица с иностранным гражданством не могут избираться в парламент. Члены правительства должны являться депутатами парламента.

По словам Канавана, он не смог получить исчерпывающую юридическую консультацию о том, допускается ли итальянским законодательством предоставление гражданства без его ведома и согласия. Парламентарий заявил, что намерен разобраться в ситуации.

Несмотря на то, что политик покинул пост, он сохранил за собой место в сенате, верхней палате парламента Австралии, до момента, пока не будет урегулирован вопрос с его возможным двойным гражданством.

В апреле австралийский премьер-министр Малкольм Тернбулл заявил об ужесточении требований для получения гражданства Австралии. Заявителям нужно будет пройти усложненный тест на знание английского языка и продемонстрировать приверженность «австралийским ценностям».

Помимо этого, кандидату нужно будет доказать, что он стал «частью общества». В качестве подтверждения заявитель должен будет предоставить данные о месте работы, учебы и членстве в общественной организации. Желающий получить гражданство должен прожить в Австралии не менее четырех лет.