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Власти Югры ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
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Власти Югры ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Общество, 10:22
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Власти Югры ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

На территории Ханты-Мансийского автономного округа введен режим ЧС межмуниципального характера из-за лесных пожаров. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности губернатора Югры Геннадий Бухтин, сообщается на сайте регионального правительства. Режим ЧС вводится «для ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей на территориях Березовского и Белоярского районов вследствие лесных пожаров», говорится в сообщении.

В ХМАО на базе Центра управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС будет создан оперативный штаб, его возглавит заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.

По данным окружного управления МЧС, 25 июля в Югре было зафиксировано 34 лесных пожара. Самая сложная, по оценкам ведомства, ситуация сложилась в Березовском и Белоярском районах. Возгорания также зарегистрированы на территории Сургутского, Советского, Октябрьского и Ханты-Мансийского районов.

С пожарами борются более 360 специалистов базы авиационной и наземной охраны лесов региона. «По заключению экспертов, причиной возгораний в большинстве случаев являются сухие грозы (гроза с минимальным количеством осадков или без них, возникающая при высокой температуре воздуха и низкой влажности. — РБК)», — говорится в сообщении.

Сложная ситуация с лесными пожарами сохраняется на Ямале. Там, по данным на 24 июля, количество возгораний за сутки увеличилось в шесть раз. Количество пожаров увеличилось до 57 на площади 5,8 тыс. га. Причиной возгораний, в основном, также стали сухие грозы.

Теги: ЧС , Югра , лесные пожары
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