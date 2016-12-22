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СМИ сообщили о планах депутатов ужесточить наказание для стритрейсеров
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СМИ сообщили о планах депутатов ужесточить наказание для стритрейсеров
Общество, 10:00
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СМИ сообщили о планах депутатов ужесточить наказание для стритрейсеров

В Госдуме 26 июля пройдет первое заседание рабочей группы, которая начнет разработку законопроекта об ужесточении наказаний для стритрейсеров. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в комитете по безопасности и противодействию коррупции. Информацию изданию подтвердил зампред этого комитета Анатолий Выборный, который, по данным издания, возглавит рабочую группу.

По словам Выборного, в рабочей группе также примут участие представители МВД, Генпрокуратуры, а также представители общественных организаций и эксперты «из научного сообщества». Выборный заявил, что группа изучит правоприменительную практику в отношении стритрейсинга. «Нужно разобраться, что беспокоит правоохранителей и водителей, чтобы получился полноценный диалог с участием всех заинтересованных сторон», — отметил депутат. Группа должна будет представить итоги своей работы в начале осенней сессии Госдумы.

Выборный заявил, что в комитете предлагают внести изменения в ст. 213 УК РФ (хулиганство), дополнив ее понятиями «агрессивное поведение» и «грубое нарушение общественного порядка при управлении транспортным средством». Также за организацию или участие в гонках, прошедших с нарушением правил проведения спортивно-массовых мероприятий, планируют ввести ответственность вплоть до уголовной.

«Считаю целесообразным подумать о том, чтобы предусмотреть наказание, аналогичное наказанию за пьяное вождение, а также конфискацию транспортного средства», — добавил Анатолий Выборный. Наказание за вождение в нетрезвом виде предусматривает штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение прав на срок от 1,5 до двух лет (ст. 12.8 КоАП) либо лишение свободы на срок до двух лет при повторном нарушении (ст. 264.1 УК).

Выборный позднее подтвердил РБК намерение депутатов ужесточить наказание для стритрейсеров. «Речь идет об агрессивной манере вождения. За шесть месяцев этого года только в Москве выявлено и пресечено более 35 тыс. административных правонарушений, в том числе, которые ведут к гибели людей на дорогах. Учитывая, что эти события повторяются, мы решили создать рабочую межведомственную группу, где необходимо проработать основные вопросы, которые, с одной стороны, могли максимально минимизировать нарушения с такими печальными последствиями, а с другой стороны, создать условия для стритрейсеров, чтобы они на специально оборудованных площадках могли удовлетворить свои амбиции на этот счет», — сообщил Выборный. Депутат также подтвердил, что первое заседание рабочей группы пройдет 26 июля. «Эксперты во время летних каникул проработают инициативы на этот счет. Осенью будем выходить с конкретной законодательной инициативой на этот счет», — добавил он.

В конце мая лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в ходе слушаний по вопросам молодежной политики в Госдуме предложил законодательно выделять отрезки трасс для стритрейсеров. «Почему бы не организовать и не помочь молодежи, а не пускать на самотек? Всего нужен отрезок 400 метров, почему бы это не сделать?» — заявлял Миронов. В марте глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко также предложил стритрейсерам провести соревнования на трассе и «доказать, кто чего стоит».

Теги: Госдума , гонки , стритрейсеры
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