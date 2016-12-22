Delta опровергла снятие россиянина с рейса из-за «оккупации Крыма»

Американская авиакомпания Delta Аir Lines опровергла слова россиянина, который заявил, что его сняли с рейса в США после жалобы другого пассажира, обвинившего его в «оккупации Крыма». Об этом говорится в письменном заявлении, которое Delta Аir Lines направила в ответ на запрос, передает ТАСС.

По информации авиакомпании, россиянин «нарушил правила безопасности». «Прибывший с опозданием пассажир прорвался через закрытую дверь на выходе на посадку, в результате чего сработала сигнализация», — говорится в сообщении. Это произошла в тот момент, когда рейс 1588 Сиэтл-Атланта готовился к вылету 24 июля, уточнили в Delta Аir Lines.

С пассажиром провели беседу правоохранительные органы, после чего его перебронировали на рейс, который вылетел в Атланту позже, отмечается в сообщении. В авиакомпании подчеркнули, что никаких происшествий на обоих рейсах не было.

Россиянин Андрей Еремин заявил, что его сняли с рейса Delta Air Lines из-за жалобы пассажира, который обвинил его в «оккупации Крыма» накануне, 25 июля. Позже посольство России в Вашингтоне на своей странице в Facebook сообщило, что начало проверку информации об инциденте. Диппредставительство также привело в своем аккаунте в соцсети сообщение Еремина.

«Пассажир, который сел рядом со мной, отказался вместе со мной лететь. Он объяснил это тем, что я являюсь оккупантом Крыма, как и другие российские граждане», — заявлял он. Еремин также подчеркнул, что авиакомпания «поддержала его [пассажира] точку зрения».