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В СБ ООН заблокировали заявление по обстрелу посольства России в Дамаске
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В СБ ООН заблокировали заявление по обстрелу посольства России в Дамаске
Политика, 05:28
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В СБ ООН заблокировали заявление по обстрелу посольства России в Дамаске

В Совете Безопасности (СБ) ООН заблокировали заявление по обстрелу посольства России в Дамаске. Об этом говорится в пресс-релизе постоянного представительства России при ООН, передает «РИА Новости».

Короткий проект заявления для прессы, осуждающего обстрел, основывался «на стандартных формулировках борьбы с терроризмом и иммунитета дипмиссий», отмечается в сообщении. «Некоторые члены Совета Безопасности вновь отказались рассмотреть российский проект под надуманным предлогом отсутствия доказательств террористической природы нападения», — заявили в постпредстве.

Согласно сообщению, «партнеры по СБ ООН предложили убрать из проекта заявления все важные положения». В постпредстве добавили, что дальнейшую работу над документом считают бесполезной. В сообщении подчеркивается, что члены СБ, которые отказались рассмотреть проект, «пытаются защитить тех, кто, как они, вероятно, думают, могут помочь реализации деструктивных геополитических планов в Сирии».

По данным постоянного представительства России при ООН, посольство в Дамаске «подверглось нескольким минометным обстрелам из столичного района Джобар» 24-25 июля, пишет ТАСС. В этом районе «сохраняется заметное присутствие террористических группировок», подчеркнули в постпредстве.

На заседании Совета Безопасности ООН 25 июля заместитель постпреда России Владимир Сафронков «призвал партнеров принять заявление с осуждением инцидента», пишет агентство.

Ранее, 16 июля, агентство SANA со ссылкой на источник в полиции сообщило, что боевики обстреляли два квартала Дамаска, в том числе центральный район Мазраа, где находится российское посольство.

В результате случившегося пострадали семь человек, говорил собеседник агентства. Он отмечал, что боевики выпустили снаряды по домам в квартале Баб-Тума.

Теги: Россия , ООН , посольство , Дамаск , Совет Безопасности
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