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Посольство проверит данные о снятии россиянина с рейса Delta Аir Lines
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Посольство проверит данные о снятии россиянина с рейса Delta Аir Lines
Общество, 04:33
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Посольство проверит данные о снятии россиянина с рейса Delta Аir Lines

Посольство России в Вашингтоне начало проверку после сообщения о том, что россиянина сняли с рейса американской авиакомпании Delta Аir Lines из-за жалобы другого пассажира, который назвал россиянина «оккупантом Крыма». Об этом сообщается на странице российского диппредставительства в Facebook.

«Разбираемся. Delta, есть комментарии?», — говорится в сообщении. В нем посольство также привело сообщение Андрея Еремина, который утверждает, что его сняли с рейса авиакомпании Сиэтл-Атланта. ​«Пассажир, который сел рядом со мной, отказался вместе со мной лететь. Он объяснил это тем, что я являюсь оккупантом Крыма, как и другие российские граждане», — рассказал он.

В своем сообщении Еремин подчеркнул, что ​Delta Аir Lines «поддержала его [пассажира] точку зрения». «В результате мне пришлось лететь другим рейсом гораздо позже», — добавил он.

Delta Аir Lines также начала проверку информации о том, что россиянина сняли с рейса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя авиакомпании Элизабет Вулф. «Мы изучаем этот инцидент», — сказала она.

Теги: посольство , россиянин , Delta Аir Lines
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