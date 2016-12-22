В Минобороны России прокомментировали полет Ту-22 над Черным морем

Два российских дальних бомбардировщика Ту-22 выполняли над Черным морем учебно-тренировочный полет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны России, передает «РИА Новости».

Экипажы самолетов 25 июля выполнили полет над нейтральными водами в соответствии с планом подготовки, отмечается в сообщении. В ведомстве отметили, что полет Ту-22 проходил в сопровождении истребителей Су-27.

Согласно сообщению, полет выполнялся «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства». Самолеты границы других стран не нарушали, подчеркнули в Минобороны. В ведомстве добавили, что ​«ни один иностранный военный самолет не приближался к району выполнения полетов».

Накануне, 25 июля, с территории Румынии поднялся британский истребитель Typhoon для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-22 над Черным морем, сообщали Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании.



В ведомстве отмечали, что истребитель вылетел с базы имени Михаила Когэлничану​. Самолет поднялся в воздух из-за того, что российские бомбардировщики летели над западной частью Черного моря и «направились к югу, вблизи воздушного пространства НАТО», отмечали ВВС Британии.

По данным Военно-воздушых сил страны, Typhoon следил за самолетами России «в соответствии с миссией воздушной полиции НАТО».