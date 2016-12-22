Спасатели нашли тело пропавшего после взрыва на шахте в Кузбассе горняка
Общество, 01:04
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Спасатели нашли тело пропавшего после взрыва на шахте в Кузбассе горняка
Спасатели нашли тело шахтера, который пропал после взрыва на шахте «Анжерская-Южная» в Кузбассе. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.
Поисково-спасательная операция продолжалась много часов, говорится в сообщении. «Длина участка, на котором произошел внезапный выброс угля и газа, составляла 180 м», — добавили в МЧС.
В ликвидации последствий аварии, которая произошла из-за выброса газа и угля, участвовали 56 человек, заключили в ведомстве.
Взрыв на шахте «Анжерская-Южная» произошел 24 июля. Исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Владимир Чернов позже сообщил, что причиной взрыва на шахте стало резкое увеличение концентрации метана.