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Патриарх Кирилл призвал клириков отказаться от вульгаризмов в проповедях
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Патриарх Кирилл призвал клириков отказаться от вульгаризмов в проповедях
Общество, 20:35
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Патриарх Кирилл призвал клириков отказаться от вульгаризмов в проповедях

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священников не использовать вульгаризмы во время проповедей, пытаясь завоевать доверие молодежи. Об этом заявил патриарх РПЦ, выступая на открытии заседания Высшего церковного совета, сообщается на сайте Московской патриархии.

«Если священник будет проповедовать сугубо на молодежном сленге, не брезговать вульгаризмами, отпускать шутки на грани приличий, он ничего не добьется», — заметил патриарх. Он отметил, что священник, используя такие стилистические приемы, может добиться «сиюминутных симпатий», но не будет носителем «образа жизни и христианского образа мыслей».

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Кирилл подчеркнул, что нужно стать близким для нового поколения и передать ему своей опыт. «Все наши усилия могут быть бессмысленны, если мы реально не повлияем на умы и сердца современной молодежи», — заметил предстоятель РПЦ.

Патриарх заявил, что представителям православной церкви нужно научиться полюбить поколение «детей». «А любовь, как мы знаем, не превозносится и не гордится», — отметил он. Патриарх напомнил, что менторский тон, который свойственен духовенству при общении с молодежью, также отталкивает ее, а не привлекает. Кирилл подчеркнул, что служители Русской православной церкви должны утверждать свой авторитет, совершая «дела милосердия».

В церковном приходе, считает патриарх, человека должны окружать люди, которые будут готовы его выслушать, помочь в радости и горе и оказать поддержку в учебе, работе и в жизни. В том случае, если молодые люди больше ощущают поддержку в дворовой компании или в криминальной группировке, то некоторые могут уйти туда, предупредил патриарх.

«В условиях атомизации общества люди, как никогда ранее, ценят преданность и дружбу, дефицит которых общеизвестен. Поэтому глубоко убежден в том, что именно церковные общины имеют потенциал к тому, чтобы развивать те отношения с молодежью, которые сама молодежь хочет иметь и которые она очень ценит», — сказал предстоятель РПЦ.

В феврале патриарх Кирилл сказал, что обеспокоен жестокими методами, которые некоторые семьи используют для воспитания детей. Воспитание детей он сравнил с отношением Бога к человеку, когда Бог ничего не делает силой, а «протягивает свою руку, которая держит человека и прикасается к нему на трудных путях жизни».

Теги: РПЦ , Русская православная церковь , Кирилл , Патриарх
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