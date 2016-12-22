Алексей Рогозин стал членом совета директоров ОАК

Вице-президент ОАК по транспортной авиации Алексей Рогозин избран членом совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщается на сайте ОАК.

Как говорится в сообщении, решение было принято на заочном заседании совета директоров ОАК 24 июля. Кроме того, в качестве председателя совета директоров был переизбран министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Также, как сообщает ОАК, совет директоров сформировал комитеты и назначил их руководителей. Председателем комитета по стратегии избран Борис Алешин, комитета по бюджету — Андрей Иванов, комитета по аудиту — Евгений Юрченко, а комитета по кадрам и вознаграждениям — Иван Харченко.

Также совет директоров ОАК одобрил решение о допэмиссии ценных бумаг корпорации.

Алексей Рогозин с марта 2017 года является вице-президентом ОАК по транспортной авиации, а также с апреля занимает пост главы Авиационного комплекса имени Ильюшина (ОАО «Ил»). Он является сыном вице-премьера Дмитрия Рогозина. В 2016–2017 годах Рогозин-младший возглавлял департамент имущественных отношений Минобороны. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров является председателем совета директоров ОАК с июля 2015 года.

Ранее сообщалось, что 30 июня в совет директоров ОАК вошел бывший министр обороны России Анатолий Сердюков, выдвинутый правительством на данную должность правительством России в конце февраля. Сердюков является главой авиационного кластера в «Ростехе», а также 5 июля возглавил совет директоров «Росвертола», входящего в холдинг «Вертолеты России». Также экс-министр обороны, ранее фигурировавший в коррупционных скандалах вокруг дела «Оборонсервиса», является членом совета директоров АО «ОДК», АО «Вертолеты России», АО «Технодинамика» и АО «КРЭТ».