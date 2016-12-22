Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,21 59,80 EUR Нал. 70,36 69,72 USD Бирж. 59,97 -0,04 EUR Бирж. 69,84 -0,03 USD ЦБ. 59,82 +0,16 EUR ЦБ. 69,70 +0,23 EUR/USD 1,16 +0,00 ММВБ 1923,73 -0,42% РТС 1010,06 -0,36% Brent 50,24 +3,14% DJIA 21639,13 +0,59% Nasdaq 6419,39 +0,13% FTSE 7434,82 +0,77%
Алексей Рогозин стал членом совета директоров ОАК
Лента новостей
СК и ФНС впервые раскрыли методы борьбы с уклонением от уплаты налогов 21:23, Финансы «Мегафон» объяснил сбой в оплате парковок в Москве с помощью СМС 21:19, Бизнес «Победа» допустила снижение тарифа на 20% после отмены бесплатного багажа 21:11, Бизнес Алексей Рогозин стал членом совета директоров ОАК 20:50, Бизнес МИД прокомментировал сообщения CNN о поставках Москвой оружия талибам 20:42, Политика Патриарх Кирилл призвал клириков отказаться от вульгаризмов в проповедях 20:35, Общество Лига чемпионов по футболу. АЕК — ЦСКА. Онлайн 20:30, Спорт Пловчиха Юлия Ефимова завоевала свою первую медаль на ЧМ-2017 20:30, Спорт Беглый дом: кто и почему покидал команду Трампа 20:19, Фотогалерея  Президент Франции добился примирения между участниками конфликта в Ливии 20:16, Политика «ЭР-Телеком Холдинг» решил купить шесть компаний в Сибири 20:03, Технологии и медиа В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело о краже почтовых посылок 20:01, Общество В Петербург на парад прибыл тяжелый атомный крейсер «Петр Великий» 19:57, Политика Евро достиг максимального с 2015 года значения по отношению к доллару 19:50, Финансы Москалькова предложила амнистию лишенным гражданства «из-за неразберихи» 19:42, Политика ФНС ответила на сообщения об аварии в системе подачи налоговых деклараций 19:29, Финансы МИД потребовал допустить консула к задержанному на Украине Виктору Агееву 19:21, Политика Эрмитаж установит табличку с именем репрессированного ученого-арабиста 18:45, Общество РСТ раскритиковал исключение из ручной клади телефонов и верхней одежды 18:41, Общество Минкультуры рассказало о планах провести выставку работ Николая Рериха 18:35, Общество МВД завело уголовное дело после аварии на Волоколамском шоссе в Москве 18:28, Общество Суд отказал ВТБ в аресте имущества сына Черномырдина на 305 млн руб. 18:20, Бизнес Депутата Максима Резника вызвали в полицию за участие в акции 12 июня 18:18, Политика Украина ответила на обвинения Трампа о саботаже его предвыборной кампании 18:13, Политика СМИ назвали рискующие подпасть под санкции США проекты России и ЕС 17:47, Политика Ространснадзор объявил о внеплановой проверке пяти авиакомпаний 17:46, Общество Саудовская Аравия привлекла $4,5 млрд от продажи исламских облигаций 17:44, Экономика «Росгосстрах» оштрафовали на 737 тыс. руб. в Ульяновской области 17:34, Финансы
Алексей Рогозин стал членом совета директоров ОАК
Бизнес, 20:50
0
Алексей Рогозин стал членом совета директоров ОАК

Вице-президент ОАК по транспортной авиации Алексей Рогозин избран членом совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщается на сайте ОАК.

Как говорится в сообщении, решение было принято на заочном заседании совета директоров ОАК 24 июля. Кроме того, в качестве председателя совета директоров был переизбран министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Также, как сообщает ОАК, совет директоров сформировал комитеты и назначил их руководителей. Председателем комитета по стратегии избран Борис Алешин, комитета по бюджету — Андрей Иванов, комитета по аудиту — Евгений Юрченко, а комитета по кадрам и вознаграждениям — Иван Харченко.

Также совет директоров ОАК одобрил решение о допэмиссии ценных бумаг корпорации.

Алексей Рогозин с марта 2017 года является вице-президентом ОАК по транспортной авиации, а также с апреля занимает пост главы Авиационного комплекса имени Ильюшина (ОАО «Ил»). Он является сыном вице-премьера Дмитрия Рогозина. В 2016–2017 годах Рогозин-младший возглавлял департамент имущественных отношений Минобороны. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров является председателем совета директоров ОАК с июля 2015 года.

Ранее сообщалось, что 30 июня в совет директоров ОАК вошел бывший министр обороны России Анатолий Сердюков, выдвинутый правительством на данную должность правительством России в конце февраля. Сердюков является главой авиационного кластера в «Ростехе», а также 5 июля возглавил совет директоров «Росвертола», входящего в холдинг «Вертолеты России». Также экс-министр обороны, ранее фигурировавший в коррупционных скандалах вокруг дела «Оборонсервиса», является членом совета директоров АО «ОДК», АО «Вертолеты России», АО «Технодинамика» и АО «КРЭТ».

Теги: Денис Мантуров , ОАК , Совет директоров
Главное
ФНС ответила на сообщения об аварии в системе подачи налоговых деклараций Финансы
Материалы по теме
ОАК предсказала покупки самолетов российскими авиакомпаниями на $135 млрд Бизнес
Сердюков вошел в совет директоров ОАК Бизнес
Анатолий Сердюков возглавил совет директоров «Роствертола» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку