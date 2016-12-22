СК Татарстана проверит свадебный журнал на оскорбление чувств верующих

Следственный комитет Республики Татарстан начал проверку опубликованной свадебным журналом «Совет да любовь» из Набережных Челнов фотосъемки с моделью в полупрозрачном белом наряде в заброшенном храме села Гари Елабужского района на предмет оскорбления религиозных чувств, передает пресс-служба ведомства.

Следователи обнаружили в действиях авторов фотосессии признаки состава преступления по ст. 148 УК России (оскорбление чувств верующих).

Ранее о фотосессии в храме написало издание «Реальное время». По его данным, на кадрах модель позирует в полупрозрачном белом наряде, надетом поверх нижнего белья, на фоне фресок заброшенного храма. В публикации говорится, что журнал снял рекламную фотосессию совместно с местной фирмой по пошиву и прокату будуарных платьев MILANO boutique. Съемки прошли в заброшенной церкви Илии Пророка постройки XIX века села Гари Елабужского района. Автором фотографий стала Илиза Шайхутдинова из Набережных Челнов, а моделью выступила 23-летняя Ксения Низамова.

Комментарии участника и автора фотосессии издание не получило.

Главный редактор журнала «Совет и любовь» Александра Романова «сделала вид, что впервые слышит» об этой фотосессии, а представитель MILANO boutique отказался комментировать «Реальному времени» сложившуюся ситуацию.

На следующий день, 25 июля, журнал извинился перед теми, чьи религиозные чувства оскорбила эта фотосессия. Соответствующее сообщение опубликовано на странице журнала в соцсети «ВКонтакте». Редакция утверждает, что не хотела «оскорбить религиозные чувства верующих», а данное место для съемок рассматривали как заброшенное здание, но «не в коем случае как «действующий» храм». ​«Всем, кого эта ситуация задела и оскорбила, мы приносим свои извинения», — говорится в сообщении.

Секретарь Казанского епархиального управления отец Владимир (Самойленко) заявил изданию Inkazan, что не имеет значения, действующий храм или полуразрушенный. Он добавил, что епархия не одобряет поступок девушки-модели, и «рано или поздно Господь накажет» ее.

По информации издания, каменная Ильинская церковь построена в селе Гари в 1897 году. В советское время ее использовали для хранения зерна, и за храмом не ухаживали «более 100 лет», сообщается на сайте Елабужского благочиния Казанской епархии.