Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,26 59,70 EUR Нал. 70,31 69,65 USD Бирж. 59,90 -0,11 EUR Бирж. 70,00 +0,13 USD ЦБ. 59,82 +0,16 EUR ЦБ. 69,70 +0,23 EUR/USD 1,17 +0,01 ММВБ 1914,51 -0,89% РТС 1007,16 -0,64% Brent 49,47 +1,56% DJIA 21513,17 -0,31% Nasdaq 6410,81 +0,36% FTSE 7436,00 +0,79%
Хоккеист Зарипов опроверг употребление допинга
Лента новостей
«Биокад» объяснил непредоставление информации ФАС технической ошибкой 15:22, Бизнес «Черная пятница» недвижимости принесла участникам 3 млрд руб. 15:20, Бизнес В Танзании потребовали $190 млрд от золотодобытчика за неуплату налогов 15:09, Бизнес Кремль опроверг переговоры с США об отмене «закона Димы Яковлева» 15:05, Политика МВД начало проверку после паркура на крыше храма в Челябинске 15:02, Общество Олимпийского чемпиона из России не допустили на первенство мира в Лондоне 14:59, Спорт И.о. главы РАН заявил о предрешенности исхода выборов президента академии 14:58, Общество Имущество новгородского экс-губернатора реализуют по требованию банка 14:54, Общество Совфед поддержал отмену бесплатного провоза багажа 14:51, Общество Суд признал банкротом компанию из группы Тельмана Исмаилова 14:48, Бизнес Брюссель против разочарованных: как Восточная Европа ищет свой путь в ЕС 14:45, Мнение Арабские страны назвали террористическими девять организаций из-за Катара 14:35, Политика На Волоколамском шоссе в Москве восстановили движение после аварии 14:28, Общество Власти Москвы ввели платные парковки еще на двух улицах города 14:19, Общество Савченко за 20 секунд матом описала ситуацию на Украине 14:11, Политика Мосгорнаследие накажет владельцев «Дома с писателями» за падение Гоголя 14:04, Общество Совфед одобрил упрощение получения украинцами гражданства России 14:01, Политика Иордания обнародовала кадры расстрела трех военных из США на своей базе 13:56, Политика Реновация территории ЗИЛа принесет столичному бюджету $2 млрд 13:55, Экономика От Бэкстрема до Зарипова: самые громкие допинговые скандалы в хоккее 13:55, Спорт Тур не для туристов: как оживить интерес к городским экскурсиям 13:49, Свое дело После свадьбы в Киргизии произошла драка со стрельбой из дробовика 13:45, Общество Совфед одобрил ужесточение наказания за пропаганду суицида среди детей 13:42, Политика WSJ узнала о планах SoftBank купить долю в Uber «за несколько миллиардов» 13:39, Бизнес ФАС обвинила крупнейшие фармкомпании в создании проблем при проверках 13:39, Бизнес В поселке под Тулой начали снос незаконных цыганских построек 13:35, Общество Контракты на 400 млрд руб.: чем запомнится МАКС-2017 13:28, Партнерский материал Toyota создаст заряжающийся за несколько минут электромобиль к 2022 году 13:19, Бизнес
Хоккеист Зарипов опроверг употребление допинга
Общество, 15:31
0
Хоккеист Зарипов опроверг употребление допинга

Хоккеист Данис Зарипов, дисквалифицированный на два года из-за обнаружении в его крови следов допинга, заявил, что никогда не употреблял запрещенные препараты, сообщает издание «Спорт-Экспресс».

«Я буду подавать апелляцию, буду бороться до конца. Никогда в жизни не употреблял допинг», — сказал он.

«Запрещенные препараты в анализах? Как я понял, это все могло попасть в организм с едой, с питанием. Но я так понял, что наказали меня за препарат, который может скрывать допинг. Все это очень непонятно, но я буду защищать свое имя», — добавил он.

От Бэкстрема до Зарипова: самые громкие допинговые скандалы в хоккее

До этого оспорить результаты теста планировал магнитогорский клуб «Металлург», в составе которого Зарипов играл чемпионат КХЛ 2016–2017. Комментируя обнаружение допинга у спортсмена, российский вице-премьер Виталий Мутко заявил, что каждый такой случай нужно разбирать индивидуально.

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов был дисквалифицирован из-за обнаружения допинга при прохождении допинг-теста. Как сообщали в пресс-службе КХЛ, в крови хоккеиста были обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b — стимуляторы и S5 — диуретики и маскирующие агенты.
Теги: хоккей , допинг , Данис Зарипов
Главное
Минтранс исключит из бесплатной ручной клади пальто, телефоны и зонты Общество
Материалы по теме
Мутко прокомментировал допинговый случай хоккеиста Зарипова Общество
В России утвердили национальный план по борьбе с допингом Политика
Нарушивших антидопинговые правила спортсменов лишат стипендии президента Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку