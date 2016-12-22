Хоккеист Зарипов опроверг употребление допинга
Общество, 15:31
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Хоккеист Зарипов опроверг употребление допинга
Хоккеист Данис Зарипов, дисквалифицированный на два года из-за обнаружении в его крови следов допинга, заявил, что никогда не употреблял запрещенные препараты, сообщает издание «Спорт-Экспресс».
«Я буду подавать апелляцию, буду бороться до конца. Никогда в жизни не употреблял допинг», — сказал он.«Запрещенные препараты в анализах? Как я понял, это все могло попасть в организм с едой, с питанием. Но я так понял, что наказали меня за препарат, который может скрывать допинг. Все это очень непонятно, но я буду защищать свое имя», — добавил он.
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До этого оспорить результаты теста планировал магнитогорский клуб «Металлург», в составе которого Зарипов играл чемпионат КХЛ 2016–2017. Комментируя обнаружение допинга у спортсмена, российский вице-премьер Виталий Мутко заявил, что каждый такой случай нужно разбирать индивидуально.
Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов был дисквалифицирован из-за обнаружения допинга при прохождении допинг-теста. Как сообщали в пресс-службе КХЛ, в крови хоккеиста были обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b — стимуляторы и S5 — диуретики и маскирующие агенты.