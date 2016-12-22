Суд признал банкротом компанию из группы Тельмана Исмаилова

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «АСТ Транс Маркет», входящее в группу компаний АСТ бывшего владельца Черкизовского рынка, бизнесмена Тельмана Исмаилова. Об этом сообщает «РИА Новости».

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство БМ-банка, входящего в группу ВТБ, о признании компании Исмаилова банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

В феврале суд ввел процедуру наблюдения в отношении «АСТ Транс Маркет». Как сообщил представитель банка, в ходе наблюдения стало известно, что до ее введения собственники «АСТ Транс Маркет» приняли решение о ликвидации компании и назначили ее ликвидатора.

В декабре 2016 года БМ-банк также подал иски к структурам Исмаилова — ООО «Прага-АСТ», входящего в «Прага-АСТ», и ООО «Бизнес-клуб «Тропикано». Заявленная сумма требований составляет 635,3 млн руб.

В апреле 2017 года Арбитражный суд ввел наблюдение в ООО «Прага-АСТ», а также включил в его реестр кредиторов долг перед БМ-банком в размере 19,9 млрд руб.

Самого Тельмана Исмаилова суд признал банкротом в августе 2016 года. В марте 2017 года подмосковный Арбитражный суд постановил начать продажу собственности Исмаилова.