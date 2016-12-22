Савченко за 20 секунд матом описала ситуацию на Украине

Народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко за 20 сек. прямого эфира на телеканале NewsOne описала политическую ситуацию, которая сложилась на Украине, используя нецензурные выражения. Соответствующая видеозапись опубликована на странице телеканала на YouTube.

Чтобы охарактеризовать ситуацию в стране, Савченко понадобилось 11 матерных слов.

NewsOne 24 июля выпустил серию роликов, на которых свое мнение о ситуации в стране с помощью матерных слов высказывают, в том числе, бывший министр транспорта и связей Украины Евгений Червоненко и экономист Максим Гольдарб. Червоненко для описаня ситуации потребовалось пять нецензурных слов, а Гольдарбу — три.