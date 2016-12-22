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Реновация территории ЗИЛа принесет столичному бюджету $2 млрд
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Реновация территории ЗИЛа принесет столичному бюджету $2 млрд
Экономика, 13:55
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Реновация территории ЗИЛа принесет столичному бюджету $2 млрд

Реализация программы обновления территории бывшего завода «ЗИЛ» принесет бюджету Москвы в виде налогов и других поступлений около $2 млрд. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».

По его словам, при формировании нового района появятся дополнительные рабочие места, сформируется налогооблагаемая база и будет развиваться малый бизнес.

В 2017 году на месте бывшего завода введут в эксплуатацию около 200 тыс. кв. м жилья. Сейчас здесь строится два моста через Москву-реку и около 20 км дорог, уточнил Хуснуллин.

На деньги города на прилегающих территориях построили станцию МЦК «ЗИЛ» и открытую станцию метро «Технопарк», прокладывают подъездные дороги.

Однако уличную сеть внутри новых кварталов построят на деньги инвестора, отметил Хуснуллин.

Общая площадь застройки ЗИЛа и прилегающих к нему территорий — 6,4 млн кв. м, из которых 4,7 млн кв. м находятся непосредственно на заводской земле. На территории также проложат 30 км новых транспортных и пешеходных трасс.

В начале июля Хуснуллин заявил, что власти Москвы приняли закон о комплексном освоении территорий (КОТ), которых в столице 47 в границах 20 промышленно-коммунальных зон.​ Власти города предложили инвесторам освоить эти территории. По его словам, строительство сейчас ведется более чем на 20 площадках, среди которых завод «Серп и молот», Ленино, Перово, Верхние Котлы, территория бывшего Тушинского аэродрома и другие.

В общей сложности на территории Москвы находится 208 промзон площадью 18,8 тыс. га, или 17% от всей площади столицы.

Теги: Марат Хуснуллин , ЗИЛ , «Технопарк» , реновация жилья , МЦК «ЗИЛ»
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