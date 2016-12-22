Совфед одобрил ужесточение наказания за пропаганду суицида среди детей

Совет Федерации одобрил закон, который ужесточает максимальную уголовную ответственность до 15 лет лишения свободы за склонение к суициду двух или более несовершеннолетних. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Сенаторы одобрили закон единогласно.

В пятницу, 21 июля, Государственная дума проголосовала за принятие соответствующего законопроекта в последнем, третьем чтении. Он был внесен в Госдуму 17 июля лидером партии «Единая Россия» Владимиром Васильевым, главой думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и первым замглавы комитета Эрнестом Валеевым. За принятие законопроекта проголосовали 420 депутатов, сообщал РБК.

Закон вносит поправки в ст. 110.1 УК (склонение к самоубийству). Он ужесточает наказание по данной статье с шести до десяти лет. Кроме того, повышенная ответственность устанавливается для тех, кто склонил к суициду детей, «беспомощных» или беременных женщин. За подобные деяния устанавливается ответственность от восьми до 15 лет лишения свободы. Как пояснил один из авторов законопроекта, такое наказание сопоставимо с наказанием за убийство.

Кроме того, ужесточено наказание за распространение информации о способе самоубийства с четырех лет лишения свободы до пяти или десяти лет.

В мае РБК со ссылкой на аналитический документ Следственного комитета сообщал о возросшем в России числе самоубийств среди подростков. Так, по данным СК, в 2016 году совершили суицид 720 несовершеннолетних, в 2015 году таким образом погибли 504 ребенка, а в 2014-м — «чуть более четырехсот» детей. В следственных органах полагают, что число детских самоубийств связано с «группами смерти» в социальных сетях, которые прямо или косвенно занимаются пропагандой «самоповреждения или самоубийства». В свою очередь, в МВД отметили, что с подобными сообществами в интернете связан только один процент суицидов среди несовершеннолетних.