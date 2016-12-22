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Гендиректором журнала «Русский пионер» станет актер из сериала «Универ»
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Гендиректором журнала «Русский пионер» станет актер из сериала «Универ»
Бизнес, 13:03
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Гендиректором журнала «Русский пионер» станет актер из сериала «Универ»
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Генеральным директором журнала «Русский пионер» станет актер, сыгравший в сериалах «Универ» и «СашаТаня», Алексей Гаврилов. Об этом сообщается на странице издания во «ВКонтакте».

Как отмечается в сообщении, Гаврилов сменит на этом посту Александра Зильберта.

В интервью «Русскому пионеру» Гаврилов рассказал, что он был заинтересован «в целом в медиабизнесе». «Я убежден, что работу не выбирают, она тебя выбирает», — сказал актер. Он отметил, что, снимаясь в сериалах, он чувствовал, что занимается «попсой, которая приносит бонусы в виде популярности, автографов и интервью». Гаврилов признался, что не чувствовал во время работы «внутреннего удовлетворения». «Я попал в вилку, в которую попадают актеры, которые сыграли одну яркую роль. Я понял, что из этой вилки надо как-то выбираться», — сказал будуший гендиректор издания. Он добавил, что выбраться можно, если изменить себя внутренне и внешне.

Актер рассказал, что в «Русский пионер» он попал в начале 2017 года. Он отметил, что ему предложили написать в журнал, и это предложение его очень обрадовало. В издании Гаврилов стал работать колумнистом.

Говоря о своей должности, Гаврилов назвал ее «очень ответственной позицией». «Работа с цифрами, бюджетами, рекламодателями мне понятна и знакома, это мне привычно», — сказал будущий гендиректор. Он подчеркнул, что «больше всего» он думает об «ответственности к бренду» издания и об ответственности по отношению к коллективу журнала, который существует «как семья много лет», и к колумнистам издания.

Гаврилов отметил, что развитие журнала должно быть «аккуратным, но активным». Он пояснил, что под активностью он подразумевает сохранение целевой аудитории, которая достаточно «консервативное, богатое, аристократичное интеллектуальное сообщество». Актер добавил, что есть и люди «забытого поколения», которым сейчас от 30 до 35 лет. Он сказал, что планирует сделать журнал, который соединит «два поколения». «Мы говорим не о политике, мы — за жизнь», — подчеркнул Гаврилов.

Будущий гендиректор пояснил, что хочет оставить бумажную версию журнала. «Это даже не обсуждается», — сказал Гаврилов, отвечая на вопрос, планирует ли он сохранить версию издания на бумаге. «Русский пионер» — это не просто журнал. Я искренне считаю, что это медиахолдинг, который делает уникальные мероприятия, который выпускает уникальный журнал и уникальные книги», — сказал актер.

«Русский пионер» — литературный иллюстрированный журнал, который начал выходить в России с февраля 2008 года. Главным редактором является Андрей Колесников.

На страницах журнала были опубликованы колонки президента Владимира Путина. Так, в 2015 году на страницах журнала вышла его колонка «Жизнь такая простая штука и жестокая». В ноябре 2010-го, когда Путин занимал должность премьер-министра, он написал для издания «Адреналин». В 2009 году в «Русском пионере» была опубликована его колонка «Почему трудно уволить человека».

В начале мая «Русский пионер» опубликовал стихотворение помощника президента Владислава Суркова. В декабре 2016 года в журнале вышла колонка главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о джазе.

Теги: СМИ , журнал , Алексей Гаврилов , «Русский пионер»
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