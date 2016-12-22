Участник ДТП на Волоколамском шоссе в Москве скрылся с места аварии

Один из участников аварии с участием четырех автомобилей на Волоколамском шоссе скрылся с места происшествия, его разыскивает полиция, сообщает ТАСС.

В пресс-службе Госавтоинспекции агентству пояснили, что сотрудники ГИБДД выясняют, кто из участников аварии стал виновником ДТП.

Собеседник агентства добавил, что сторона Волоколамского шоссе в сторону центра по-прежнему перекрыта. Свободна одна полоса движения дороги по направлению в область.

На Волоколамском шоссе около дома 26 произошла авария с участием четырех автомобилей. По последним данным, пострадали трое человек. Движение по обеим сторонам дороги было перекрыто.

Позднее в интернете появилось видео с места аварии, на котором виден поврежденный белый минивэн, а также автомобили полиции и экстренных служб.