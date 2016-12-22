Лайнер Ан-24 не вылетел из аэропорта Тикси из-за самовыключения двигателя

В Якутии самолет авиакомпании «Полярные авиалинии» при выполнении выруливания со стоянки аэропорта Тикси не смог взлететь из-за самовыключения вспомогательного двигателя самолета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ​авиаперевозчика, которое поступило в РБК.

Рейс ЯП271/272 должен был следовать по маршруту Якутск — Тикси — Якутск. Присутствовавших на борту воздушного судна пассажиров, среди которых было 29 взрослых и двое детей, сняли c лайнера и доставили в аэропорт.

Пострадавших нет, самолет не поврежден.

Снятых с рейса пассажиров доставит в Якутск резервный самолет «Полярных авиалиний», Ан-26. Он должен вылететь из аэропорта «Якутск» в 17:30 по местному времени.

Федеральное агентство воздушного транспорта (МТУ ФАВТ) назначило комиссию для проведения проверки, ведется расследование.

Ранее «РИА Новости» сообщало о возгорании правого двигателя самолета Ан-24 во время его движения к взлетно-посадочной полосе (ВПП) в аэропорту Тикси в Якутии. Пожар, по данным агентства, оперативно ликвидировали. Агентство сообщало о находившихся на борту лайнера в момент ЧП 43 людях, 37 из которых являлись пассажирами.