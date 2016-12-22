Работающим пенсионерам пообещали повысить пенсию на 220 руб.

С августа 2017 года работающим пенсионерам увеличат пенсию. Максимальная прибавка составит примерно 220 руб., сообщили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

По данным ПФР, прибавка будет зачисляться с учетом перерасчета за работу в 2016 году.

«В августе 2017 года работавшие в 2016 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трех пенсионных баллов в 2016 году в денежном эквиваленте. Соответственно, для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 руб.», — сообщили в ПФР, отметив, что размер прибавки будет зависеть от уровня зарплаты пенсионера в 2016 году.

По данным ведомства, в данный момент в России насчитывается около 43 млн пенсионеров. Из них треть — работающие.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии, по данным ПФР, имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы.

В конце мая газета «Ведомости» сообщила, что, согласно целевому варианту макроэкономического прогноза Министерства экономического развития до 2035 года, в ближайшие 20 лет в России не будет реального роста пенсий. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что «никаких официальных документов с такими апокалиптическими прогнозами» в Совфед «не поступало». Она подчеркивала, что сценарий с заморозкой индексации пенсий в России «неприемлем».