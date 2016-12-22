На Волоколамском шоссе в Москве частично открыли движение после ДТП

После ДТП с участием четырех автомобилей на Волоколамском шоссе открыли движение по одной из полос в сторону области, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГИБДД.

«Движение в сторону центра по-прежнему закрыто», — отметил собеседник агентства.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в направлении области пробка растянулась от улицы Алабяна до дома 26 по Волоколамскому шоссе. В направлении центра — от дома 90 до пересечения с улицей Академика Курчатова. Движение по прилегающим магистралям также затруднено.

ДТП на Волоколамском шоссе произошло около дома 26. В ГИБДД уточнили, что столкнулись четыре автомобиля. По последним данным, в результате аварии пострадали три человека. Движение по обеим сторонам трассы перекрыли.

Ранее «Интерфакс», ссылаясь на источник, сообщал, что в аварию попали пять машин, пострадали четыре человека.

Позднее появилась видеозапись с места ДТП, на которой видны поврежденный белый минивэн, машины полиции и экстренных служб.