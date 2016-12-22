«Амедиа ТВ» получила эксклюзивные права на все новые сериалы HBO

Одна из крупнейших российских кинокомпаний «Амедиа ТВ» (объединяет три телеканала и интернет-сервис «Амедиатека») заключила расширенное соглашение с американской телевизионной сетью HBO, которое дает эксклюзивное право российской стороне транслировать новый контент партнера из США, об этом газете «Коммерсантъ» рассказал генеральный директор «Амедиа ТВ» Денис Горшков.

«Все новые сериалы и фильмы HBO в России будут только у нас независимо от среды распространения», — заявил Горшков, отметив, что с июля никаких сделок с HBO в России не будет.

По его словам, после заключения соглашения с HBO у «Амедиа ТВ» появится эксклюзивное право на доступ практически ко всему контенту «библиотеки студии в России». Исключения составят несколько сериалов, права на непремьерный показ которых уже были проданы другим каналам. Это «Банши», «Больница Никербокер» и «Игра престолов», пояснил глава российской компании.

По словам президента по международным продажам HBO Чарльза Шрегера, соглашение с «Амедиа ТВ» «создает беспрецедентное предложение для своих клиентов». Других комментариев от американской стороны издание не приводит.

Условия и сроки соглашения не разглашаются, однако в «Амедиа ТВ» уточнили, что новый контракт рассчитан более чем на пять лет.

Телеканалы Amedia Premium, Amedia Hit и онлайн-кинотеатр «Амедиатека» через месяц приступят к работе под двойным брендом — собственным и Home of HBO.

«Амедиа ТВ» — ​одна из самых крупных в России кинокомпаний, занимается производством и дистрибуцией телевизионных фильмов и программ. Была создана в 2002 году продюсером Александром Акоповым. Каналами и онлайн-сервисом «Амедиа ТВ» управляет ООО «А Сериал». Как отмечает «Коммерсантъ», владельцем 60% компании является сотрудница Access Industries Леонарда Блаватника (40-е место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes, состояние на 25 июля оценивается в $19,5 млрд) Ксения Сокольская, по 20% принадлежит кипрской Bendarel Amedia Ltd и Александру Акопову. Ежегодно компания производит более 250 часов контента. Каналы и видеосервис компании насчитывают около 600 тыс. подписчиков на платный контент.