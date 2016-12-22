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Прокуратура проверила обстоятельства голодовки в колонии в Нижнем Тагиле
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Прокуратура проверила обстоятельства голодовки в колонии в Нижнем Тагиле
Общество, 09:40
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Прокуратура проверила обстоятельства голодовки в колонии в Нижнем Тагиле

В Свердловской области прокуратура проверила обстоятельства голодовки группы заключенных в ФКУ ГУФСИН России по Свердловской области «Исправительная колония № 5» в Нижнем Тагиле, которые таким образом выразили несогласие с режимом отбывания наказания в исправительном учреждении. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Для выяснения причин голодовки 20 июля первый заместитель прокурора Свердловской области Владимир Маленьких, сотрудники аппарата и специализированной прокуратуры выезжали в указанную колонию. Они установили, что 14 осужденных отказались от еды в столовой исправительного учреждения.

По данным зампрокурора Свердловской области, который беседовал с осужденными, причиной отказа от приема пищи стало не только несогласие с режимом отбывания в колонии. Заключенные требуют послабление режима и просят устраивать им свидания со знакомыми.

Начальник пресс-службы ФСИН по Свердловской области Александр Левченко заявил «РИА Новости», что один из голодающих заключенных, который исповедует ислам, требует по очереди пускать к нему нескольких жен, а другой — предоставить ему возможность общаться по телефону на иностранном языке.

«У нас нет такого (свиданий с несколькими женами. — РБК) в законодательстве, не предусмотрено», — отметил представитель управления свердловского ФСИН. Общение на иностранном языке в колонии запрещено из-за того, что разговоры осужденных контролируют во избежание влияния криминальных авторитетов.

Левченко уточнил, что голодовку в нижнетагильской колонии объявили 15 заключенных 19 июля. По данным ГУФСИН, они всё же питаются — «продуктами из передач».

В знак протеста трое осужденных нанесли себе порезы. Врачи наблюдают за состоянием протестующих, с ними также занимаются психологи.

По словам Левченко, заключенные в том числе требуют сменить руководство колонии и ослабить режим. Он подчеркнул, что ослабление режима в «Исправительной колонии № 5» не предусмотрено​ из-за того, что в ней содержатся «расчленители, убийцы, педофилы».

На следующий день после визита зампрокурора в колонию приехали члены Общественной наблюдательной комиссии, которые пообщались с заключенными. Издание Znak.com со ссылкой на правозащитников сообщает, что на следующий день после проверки ФСИН одного из трех заключенных, которые травмировали себя, госпитализировали в ЛИУ-51 и там же прооперировали. Правозащитники добавили, что в колонию ввели спецназ и нескольких заключенных избили.

Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области опровергла Znak.com информацию об избиении заключенных, назвав это «провокацией». Подтвердили только «членовредительство», которое во ФСИН считают «шантажом», используемым для привлечения внимания. «Они хотят, чтобы строгий режим превратился в режим колонии-поселения. А лучше — в режим санатория», — заявил изданию Александр Левченко. Он отметил, что подобные «провокации обычно устраивают «злостные нарушители режима, которые сидят по тяжким и особо тяжким статьям», а правозащитники используют их для «собственного пиара».

Теги: прокуратура , голодовка , заключенные , Нижний Тагил
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