В Москве неизвестные избили и ограбили на $350 тыс. безработного

На востоке Москвы неизвестные устроили ДТП с автомобилем Hyundai Sonata, после чего избили безработного водителя этого автомобиля и похитили у него сумку с $350 тыс. и мобильный телефон. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного МВД. Размер материального ущерба, по данным МВД, составил 20 млн 631 тыс. руб.

Агентству «Интерфакс» в пресс-службе полиции сообщили, что неизвестные спровоцировали ДТП днем 23 июля у стр. 11 на улице Главная аллея в столичном районе Измайлово. После этого, по словам пострадавшего, неизвестные залезли в автомобиль и избили водителя. Похитив деньги и телефон, они скрылись.

Пострадавший водитель — мужчина 1980 года рождения. Он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой).