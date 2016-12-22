Компания в США предложила вживлять сотрудникам микрочипы

Компания Three Square Market предложила сотрудникам устанавливать в руки микрочипы. Об этом сообщает NBC со ссылкой на главного исполнительного директора компании Тода Уэстби.

По словам Уэстби, чип будет вставляться между большим и указательным пальцами. Он позволит открывать двери без ключей и карт, покупать еду и заходить в компьютерную систему фирмы. Стоимость устройства составляет $300 США.

Исполнительный директор​ подчеркнул, что чип невозможно использовать для слежки за сотрудником.

«В отличие от вашего мобильного телефона, который можно отслеживать независимо от того, где вы находитесь, это устройство доступно для чтения, только если вы находитесь в пределах шести дюймов (около 15,24 см. — РБК) от считывателя», — заявил Уэстби​.

Он сравнил новое устройство с беспилотными автомобилями, назвав его использование «частью процесса инновации». Уэтсби выразил мнение, что в ближайшее время все компании последуют примеру Three Square Market.