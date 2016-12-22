Волоколамское шоссе перекрыли в обе стороны из-за ДТП

Движение по Волоколамскому шоссе в Москве перекрыто в обе стороны из-за аварии. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Госавтоинспекции подтвердили факт ДТП, уточнив, что столкнулись три автомобиля и пострадали три человека. «На месте работают сотрудники полиции и МЧС», — сказал сотрудник пресс-службы ГАИ агентству.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что в ДТП попали пять машин, а пострадали четыре человека.

О перекрытии шоссе сообщает и телеканал «Москва 24». По его данным, также столкнулись три автомобиля, пострадали три человека. Телеканал уточняет, что затор растянулся от Канала имени Москвы до Пехотной улицы.

Эта информация подтверждается данными сервиса Яндекс.Пробки. Движение по прилегающим улицам затруднено, в то время как шоссе перекрыто от улицы Академика Курчатова до Пехотной в обе стороны на протяжении около одного километра.