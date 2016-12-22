В Томске завели уголовное дело по факту сбыта поддельного алкоголя

На 42-летнего жителя Томска завели уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством России) по факту сбыта поддельного алкоголя. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МВД по Красноярскому краю.

При проведении проверки в январе сотрудники правоохранительных органов изъяли у жителя города Назарово 8 тыс. бутылок со спиртосодержащей продукцией. Склад с алкоголем находился во дворе жилого дома. После проведения экспертизы выяснилось, что все бутылки имеют поддельную маркировку. Полиция начала расследование и задержала жителя Томска. Если его вина будет доказана, ему будет грозить лишение свободы сроком до 6 лет.

В начале июля в Красноярске три человека насмерть отравились неустановленной спиртосодержащей жидкостью. В правоохранительные органы поступила информация о том, что в одном из гаражей Советского района Красноярска находятся четыре человека без сознания. На месте происшествия полиция обнаружила тело 52-летнего мужчины. Остальных пострадавших госпитализировали. Позднее в больнице скончалась 29-летняя женщина и 39-летний мужчина.