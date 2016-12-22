В Киргизии российские военные отразили нападение «диверсантов» на базу

В Киргизии военнослужащие России во время проведения проверки боеготовности антитеррористических сил отразили нападение условных диверсантов на морской испытательный полигон Каракол на озере Иссык-Куль. Об этом «РИА Новости» сообщил официальный представитель Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.

«По замыслу тренировки, три условные диверсионно-террористические группы вторглись на периметр военного объекта с воды и суши, пытаясь захватить административные и складские здания. Дежурные силы обнаружили боевых пловцов и завязали бой», — заявил Рощупкин.

По словам полковника, военные действовали под прикрытием подразделений усиления, которые прижали условных диверсантов к воде. После этого диверсантов, захвативших катер, обезвредила морская группа немедленного реагирования.

Полигон Каракол был основан на озере Иссык-Куль в 1943 году. Благодаря тому, что вода зимой в озере не замерзает, на полигоне круглый год проводят испытания всех типов глубоководного снаряжения и вооружения.