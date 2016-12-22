Маккейн вернется после операции в конгресс для голосования по санкциям

Сенатор Джон Маккейн, которому недавно диагностировали опухоль головного мозга и который восстанавливается в Финиксе после перенесенной операции, вернется во вторник в Вашингтон для голосования по ряду важных законопроектов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление его офиса.
«Сенатор Маккейн с нетерпением ожидает возвращения в сенат для продолжения работы над важными законопроектами, включая реформу здравоохранения, проекта закона о защите национальной обороны, а также законопроекта о новых санкциях в отношении России, Ирана и Северной Кореи», — говорится в заявлении.
На прошлой неделе стало известно, что врачи диагностировали у 80-летнего сенатора опухоль головного мозга. Диагноз поставили на основе анализа тканей после проведенной операции по удалению пятисантиметрового сгустка крови над левым глазом. Анализ показал, что у сенатора злокачественная опухоль, известная как глиобластома.
В заявлении офиса Маккейна говорилось, что сенатор и его семья вместе с командой медиков обсуждают различные варианты дальнейшего лечения, включая химиотерапию и облучение.