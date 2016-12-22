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В Дубае арестовали российского режиссера за съемку мечети с дрона
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В Дубае арестовали российского режиссера за съемку мечети с дрона
Общество, 02:46
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В Дубае арестовали российского режиссера за съемку мечети с дрона

Российский кинорежиссер Арик Манукян, известный по картине «Прерванная песня», был арестован в Дубае во время съемки с дрона мечети шейха Зайда. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам Манукяна, он и его брат прилетели в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где хотели снять свадебное видео для своих знакомых. Манукян планировал снять с помощью дрона новобрачных в кабриолете на фоне мечети шейха Зайда. После начала съемки на парковке возле мечети охранники заметили дрон и потребовали прекратить съемку. После этого охрана унесла дрон внутрь мечети и вызвала полицию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции просмотрели видеозапись и отпустили молодоженов, а Манукяна, его брата и родственника жениха доставили в участок. Там у них отобрали паспорта и телефоны и допросили, после чего посадили в камеру, в которой россияне находились шесть дней. Все это время они не могли выйти на связь с родственниками и сотрудниками российского консульства и посольства.

Затем арестованных доставили в судебную тюрьму, где они еще неделю провели в камере с десятком выходцем из Индии и Пакистана. Манукян отметил, что в камере судебной тюрьмы находилось всего три кровати.Россиян освободили только после вмешательства сотрудников посольства России. Однако им запретили покидать страну.

«За все это время меня дважды допросили. Как я понял, нас обвиняют в том, что мы не только снимали без разрешения мечеть, но и расположенный рядом аэропорт. Но этого не было!» — заявил Манукян. На данный момент трое россиян находятся в Дубае под домашним арестом и сами оплачивают свое проживание. «Я хочу, чтобы все это быстрее завершилось. Готов уплатить штраф», — отметил Манукян.

Заведующий консульским отделом посольства России в ОАЭ Рамиль Бикмуллин отметил, что Манукяну и еще двум россиянам может грозить не только штраф, но и тюремное заключение. За нарушение правил съемки в ОАЭ полагается штраф в размере более $50 тыс., либо административные аресты.

Мечеть шейха Зайда была открыта в 2007 года и считается одной из шести самых больших мечетей в мире. Мечеть была названа в честь основателя и первого президента ОАЭ шейха Зайда ибн Султана ан-Нахайяна. Мечеть способна вместить 40 тыс. верующих. Высота четырех минаретов по углам мечети составляет около 107 метров. Это одна из немногих мечетей в Абу-Даби, куда доступ разрешен всем желающим, а не только мусульманам.
Теги: Россия , ОАЭ , беспилотники , Дубаи
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