В Москве от «Дома с писателями» отвалился барельеф с Гоголем
Общество, 24 июл, 23:19
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В Москве от «Дома с писателями» отвалился барельеф с Гоголем
От столичного «Дома с писателями», известного также как доходный дом Германа Бройдо, расположенного в Плотниковом переулке, отвалился барельеф с изображением писателя Николая Васильевича Гоголя. Об этом сообщает общественное движение «Архнадзор» в своем Facebook.
В сообщении отмечается, что обломки барельефа подобрали и взяли на хранение местные жители.
Здание доходного дома для московского застройщика начала 20 века Германа Бройдо было построено по проекту архитектора Николая Жерихова в 1907 году. Отличительной особенностью дома являются лепные фризы с изображением русских писателей: А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого. По одной из версий, изначально лепные фризы предназначались для музея изящных искусств на Волхонке.