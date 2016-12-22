В Москве от «Дома с писателями» отвалился барельеф с Гоголем

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В ООН призвали урегулировать кризис вокруг Храмовой горы в Иерусалиме

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Большинство российских предприятий одобрили укрепление рубля

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Генсек ООН осудил взрыв террориста-смертника в Кабуле

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«Почта России» назвала похитителя посылок в Ростове-на-Дону

Почему усиление мер безопасности спровоцировало волнения в Иерусалиме

Минпромторг ответил на идею запретить продажу «мерзавчиков» на кассах

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СМИ сообщили о ликвидации в Ираке «заместителя» главаря ИГ

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Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Южной Дакоте

Эск-глава штаба Путина назвал расследования в отношении него заказными

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Лавров заявил о загнавших себя на «высокий забор» американских политиках

Новак заявил о возможности заместить продукцию Siemens на рынке России

Дело о растрате 2 млрд руб. в «Моем Банке» вернули в Следственный комитет

Новичок «Манчестер Сити» стал самым дорогим защитником в мире

Из «Росгосцирка» за год уволили треть сотрудников

Группа компаний «Продимекс» застраховала 9 тыс сотрудников

Forbes снизил оценку состояния экс-главы штаба Путина на ​$50 млн