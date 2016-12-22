«Почта России» назвала похитителя посылок в Ростове-на-Дону

Служба безопасности «Почты России» после проведения внутреннего расследования установила личность работника, который подозревается в хищениях почтовых посылок. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе «Почты России».

«Им оказался работник Ростовского магистрального сортировочного центра. Он забирал из похищенных посылок товарные вложения, а упаковки от них выбрасывал за городом. Задержанный сотрудниками полиции сортировщик подтвердил свою причастность к противоправным действиям», — заявили в пресс-службе. Стоимость украденных почтовых отправлений составляет несколько десятков тыс руб.

«Почта России будет максимально жестко и оперативно реагировать на любые преступные действия, нарушающие права клиентов. Я поручил службе безопасности предприятия в кратчайшие сроки найти и привлечь к ответственности виновных в случившемся. Правонарушитель будет уволен» — процитировал собеседник агентства слова генерального директора «Почты России» Николая Подгузова.

По его словам, все материалы по факту хищений, а также заявление о совершенном преступлении и данными подозреваемого переданы в компетентные органы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела против сортировщика, подчеркнул гендиректор «Почты России».

По указанию Подгузова в Ростовскую область отправились сотрудники службы безопасности аппарата управления столичной «Почты России». Они разберутся в ситуации и дадут комплексную оценку безопасности на почтовых объектах Ростовского филиала компании.

Накануне сотрудники отделения «Почты России» в Ростове-на-Дону начали внутреннюю проверку после того, как на берегу реки Дон были обнаружены пустые коробки от посылок.

По словам представителя пресс-службы ростовского филиала «Почты России», посылки были собраны и доставлены в почтамт, где по каждой из них провели экспертизу. Он также отметил, что адресатам будут выплачены компенсации за посылки. По словам представителя пресс-службы филиала, сотрудникам «Почты России» будет грозить лишение свободы до пяти лет в том случае, если их вина будет доказана.

Местное агентство Don News сообщало о том, что в YouTube был опубликован ролик, в котором мужчина по имени Антон Куренков рассказал о том, что «огромную кучу мусора в камышах» местные жители нашли во время рыбалки. «Как оказалось, этот мусор — упаковочные пакеты и коробки от посылок, которые должны были быть доставлены адресатам во многие города Ростовской области», — отметил Куренков. По его словам, посылки были отправлены из Таиланда и Китая, а внутри них находились планшеты, мобильные телефоны, селфи-палки и другая техника.