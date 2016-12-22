Эск-глава штаба Путина назвал расследования в отношении него «заказными»

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко заявил, что журналистские расследования о его деятельности, появляющиеся в средствах массовой информации, являются «заказными». Об этом он сообщил в письме, имеющемся в распоряжении газеты «Деловой Петербург».

При этом какие именно материалы СМИ Литвиненко имел в виду, как замечает издание, он не пояснил, отметив однако, что подобные публикации выходили «в течение последнего года в ряде» изданий, отмечает также ознакомившаяся с обращением ректора Санкт-Петербургского горного университета радиостанция «Говорит Москва».

Все эти материалы, по данным Литвиненко, «намеренно» ставили «под удар не только» его «репутацию как законопослушного гражданина, ректора Горного университета, имеющего широкие международные связи и уважение в профессиональной среде в России и за рубежом», но и использовали «факты» из частной жизни» его семьи, которые «не имели ничего общего с реальностью».

«Это прямо указывает на откровенно заказной характер таких «журналистских расследований», не имеющих ничего общего с профессиональным объективным журналистским подходом, исключающим предвзятость в подаче материалов», — цитирует Литвиненко «Деловой Петербург». В связи с этим ректор петербургского университета заявил о том, что он собирается «предпринять меры» по защите своих интересов.​

«Предупреждаю СМИ, продолжающие нарушения моих законных прав и интересов путем распространения недостоверной информации, об ответственности, предусмотренной действующим законодательством России», — также добавил он.

Ранее, 24 июля, газета «Ведомости» сообщила о том, что в прошлую пятницу, 21 июля, стоимость пакета принадлежащей Литвиненко компании «ФосАгро» (19,35% акций) выросла до 59,9 млрд руб. ($1,01 млрд). Таким образом, как отмечало издание, проработавший всю жизнь в Горном университете Литвиненко стал долларовым миллиардером.

То, что ректор, как уточняли «Ведомости», стал вторым по величине совладельцем «ФосАгро», по одной из версии, могло произойти в результате получения Литвиненко в середине 2000-х привилегированных акций компании. Ценные бумаги, по информации газеты, могли оказаться у ректора вуза после знакомства с основателем «ФосАгро», бывшим сенатором от Мурманской области Андреем Гурьевым.

При этом как сообщала газета, со ссылкой на данные дочери Литвиненко Ольги, ректора Горного университета могли взять в компанию, чтобы показать лояльность «ФосАгро» президенту. С Владимиром Путиным Литвиненко познакомился еще в середине 1990-х. В 1997 году именно Литвиненко руководил научным советом, где Путин защитил кандидатскую диссертацию по теме «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений (Санкт-Петербург и Ленинградская область)». А в 2000, 2004 и 2012 годах Литвиненко даже возглавлял избирательный штаб Путина в Санкт-Петербурге.

Журнал Forbes снизил оценку состояния Литвиненко на $50 млн по сравнению с февралем 2017 года. Теперь, по оценке издания, оно составило $800 млн.