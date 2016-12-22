Из «Росгосцирка» за год уволили треть сотрудников

Количество сотрудников Федерального казенного предприятия (ФКП) «Росгосцирк» за год сократилось более чем на тысячу сотрудников. Об этом заявил гендиректор компании Дмитрий Иванов, передает «РИА Новости».

По словам Иванова, число сотрудников было сокращено за счет оптимизации, проведенной с июля 2016 года по июль 2017 года. Согласно презентации, которую на пресс-конференции предоставил гендиректор «Росгосцирка», количество сотрудников сократилось с 3670 единиц до 2658.

«В Москве было сокращение по центральному аппарату только, он был чрезвычайно раздут. 186 человек, когда я приходил. Правда, до того, как я пришел, 40 человек уволились сами, поэтому мне легче было», — сообщил Иванов.

Средства, которые освободились в результате сокращения штата, были направлены на увеличение зарплаты самым низкооплачиваемым сотрудникам.

Дмитрий Иванов был назначен директором «Росгосцирка» в августе 2016 года приказом министра культуры России Владимира Мединского. До этого он занимал должность директора ​Государственного цирка Удмуртии. Он сменил на посту главы «Росгосцирка» Вадима Гаглоева, который 1 августа 2016 года уволился по собственному желанию.